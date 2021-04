Il viaggio in Olanda della Roma, oltre alla preziosa vittoria in casa dell’Ajax, potrebbe avere ripercussioni intriganti anche sul fronte calciomercato. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, gli uomini mercato giallorossi hanno avuto la possibilità di approfondire alcuni dossier interessanti in vista della prossima stagione. In particolare, sono state raccolte informazioni molto incoraggianti su un profilo che piace parecchio, perché incarna alla perfezione il connubio tra talento e giovane età.

Calciomercato Roma, occhi su Ihattaren

Stiamo parlando di Mohamed Ihattaren. In scadenza il 30 giugno del 2022 con il Psv, il numero 10 con doppio passaporto olandese e marocchino è in rotta con la dirigenza olandese e potrebbe lasciare Eindhoven a fine stagione. Assistito da Mino Raiola, il 19enne di Utrecht è un profilo molto apprezzato a Trigoria e il prezzo del suo cartellino è destinato a crollare a 7-10 milioni di euro in caso di mancato rinnovo. Il giovane talento ha un mancino raffinato ed un’elevata tecnica. Il suo ruolo preferito è il trequartista ma può giocare anche come esterno offensivo. Nella stagione in corso ha totalizzato 3 reti e 2 assist, tutti in Erevidisie nel massimo campionato olandese. Ha avuto qualche divergenza di vedute con tecnico e club per questo la situazione è tutta da monitorare. L’anno scorso, ifnine, aveva chiuso con 3 gol e 6 asssist.