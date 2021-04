La grandissima prestazione di ieri di Pau Lopez ha sorpreso molti tifosi giallorossi. Dal rigore parato del possibile 2-0 su Tadic, alle altre almeno tre parate importanti dell’estremo difensore spagnolo nella sfida di ieri sera dell’Amsterdam ArenA contro l’Ajax. Un futuro tutto da conquistare per l’ex Betis Siviglia, sul quale proprio oggi si è espresso anche colui che lo portò a Roma, vale a dire Gianluca Petrachi. La società giallorossa da settimane orma sta vagliando vari profili per la porta, dove ad essere in pole position sono Juan Musso e Pierluigi Gollini. Il primo è blindato dall’Udinese, ma nel caso di grande chiamata di un club superiore il club friualano non si opporrà, mentre il secondo quasi sicuramente lascerà Bergamo a fine stagione.

Calciomercato Roma, annuncio su Musso

Proprio del futuro dell’estremo difensore argentino classe ’94 ne ha parlato Pierpaolo Marino, il direttore dell’area tecnica del club bianconero, ai microfoni del quotidiano ‘L’Eco di Bergamo’. “Musso piace a tanti club, durante la campagna acquisti estiva potrebbe scatenarsi un’asta – ha detto -. Si prevede un mercato incentrato proprio sui portieri, vedremo cosa succederà. Il presidente Pozzo ci ha chiesto di conquistare il decimo posto in classifica e dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci. Poi ci concentreremo sul mercato”.