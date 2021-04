Calciomercato Roma, cambia la difesa | Gli obiettivi di Pinto – VIDEO

La difesa della Roma pur sotto accusa per i troppi gol subiti nell’ultimo periodo in Serie A è però uno dei reparti con le maggiori certezze per il futuro. Mancini, Ibanez e Kumbulla sono dei punti fermi per le prossime stagioni, mentre Smalling è stato penalizzato dagli infortuni ma al momento non ci sono i presupposti per un addio. Separazione certa invece per gli altri due centrali ormai da tempo ai margini, Fazio e Juan Jesus: parte la caccia ai sostituti, ecco gli obiettivi di Pinto.

