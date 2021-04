Calciomercato Roma, l’indiscrezione: “Sarri sta per firmare”

Calciomercato Roma, arriva l’indiscrezione su Maurizio Sarri che starebbe per firmare. Ormai i giochi sarebbero fatti per il tecnico

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, sul futuro di Maurizio Sarri, ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi. Svelando che ormai il tecnico è pronto a firmare per la prossima stagione con la sua nuova società. Un’indiscrezione che racchiuderebbe al momento solamente due squadre nella massima serie. Vale a dire Roma e Napoli.

”Sarri sa bene che i giochi si fanno ad aprile. Se Roma o Napoli? I suoi agenti hanno lavorato anche sulla pista che porta alla Premier League, ma ora è molto vicino a firmare con qualcuno”. È indubbio che ormai il quadro si sia stretto ai giallorossi e agli azzurri. Anche se, Fonseca, dopo la vittoria di ieri sera, sembra aver ritrovato quella fiducia che nelle ultime settimane aveva perso.

Calciomercato Roma, Sarri pronto alla firma

Ormai i giochi sono fatti, a sentire Pistocchi. Con la pista che porta al Napoli che rimane viva. Ma la Roma è sempre lì in attesa di capire quale potrebbe essere il futuro con Fonseca e fare di conseguenza ulteriori valutazioni sull’operato del tecnico portoghese. Che nonostante tutto dovrebbe lasciare alla fine della stagione.

Tramontata quasi del tutto la pista Allegri, con il livornese che sembrerebbe davvero vicino ad un ritorno alla Juventus, Sarri è in cima alla lista dei Friedkin che rimangono convinti del fatto che è giunto il momento di cambiare alla fine della stagione. Fonseca lotterà con le unghie e con i denti per tenersi il posto, e spera di prendersi la Champions che gli garantirebbe il rinnovo automatico del suo contratto. Ma la Roma ha avuto quest’anno troppi alti e bassi per essere certi del futuro del portoghese. Che comunque al momento si sente saldo al suo posto. E non potrebbe essere altrimenti con una semifinale di Europa League che adesso è veramente ad un passo dall’essere conquistata.