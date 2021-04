La Roma continua a ragionare su quale sarà il futuro del tecnico in panchina: un ritorno diventa difficile e i giallorossi sperano

La partita di ieri sera ha portato una ventata di entusiasmo che serviva alla Roma per cercare di non restare in balia degli eventi in quest’ultima parte di stagione. Infatti i giallorossi vincendo ad Amsterdam pongono un mattone importante verso le semifinali, dove l’avversario quasi sicuramente potrebbe essere il Manchester United. A fine stagione però bisognerà prendere una decisione sul destino di Paulo Fonseca, che nonostante tutto continua ad essere in bilico sulla panchina capitolina.

Per sostituirlo i nomi più forti continuano ad essere quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Per entrambi la concorrenza è molta, anche dalle loro ex squadre, ma uno dei due sembrerebbe lontano dal ritorno sulla panchina di una squadra già allenata. La Roma dunque continua a sperare.

Calciomercato Roma, niente Napoli per Sarri: trattativa complicata

Futuro ancora tutto da decidere quello della Roma, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica sulla panchina. Il destino di Paulo Fonseca sembrerebbe essere scritto, a meno di un cambio repentino di idea. Al suo posto continuano ad essere accostati alla capitale i profili di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, con il primo che è al momento il preferito, e il secondo comunque con buone probabilità.

Sulle tracce di Sarri ci sono molte squadre, tra cui anche il Napoli, squadra che ha allenato dal 2015 al 2018, per poi passare al Chelsea e infine alla Juventus. Per i partenopei però il ritorno dell’ex tecnico sembrerebbe essere complicato. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Sarri sarebbe l’allenatore ideale per i progetti azzurri, ma al momento riportarlo a Napoli sembrerebbe essere molto complicato. Questo dunque porta la Roma a veder aumentare le probabilità di arrivare all’allenatore ex Juventus. Ma prima bisognerà capire anche il destino di Allegri.