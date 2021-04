Calciomercato Roma, secondo “La Stampa” c’è una possibilità di scambio in Serie A per Icardi, un possibile obiettivo giallorosso per l’estate.

Nonostante la bella prova di ieri in Europa League, Edin Dzeko sembra destinato a lasciare la Roma nella prossima sessione di calciomercato. Un addio che sembrava sicuro già a gennaio, ma per via dello scarso tempo a disposizione per trovare una nuova sistemazione è stato solo rimandato.

L’attaccante bosniaco ha un altro anno di contratto, ma ci sono poche possibilità al momento di una sua conferma anche se un eventuale cambio di allenatore e l’addio di Paulo Fonseca potrebbe di nuovo cambiare le carte in tavola.

La Roma è comunque alla ricerca di un erede: se anche dovesse restare per un’altra stagione, c’è la necessità di trovare un sostituto per gli anni a venire, il bomber del futuro. Borja Mayoral finora ha fatto bene e ha ancora margini di miglioramento, serve però qualcosa in più se si vuole alzare l’asticella in campionato.

Calciomercato Roma, pista Icardi complicata: si fa sotto la Juventus

L’attaccante Mauro Icardi è stato in più occasioni accostato alla Roma e potrebbe tornare d’attualità anche nella prossima sessione di calciomercato. La concorrenza per l’attaccante argentino è però agguerrita e secondo quanto riportato oggi da “La Stampa” la Roma dovrà eventualmente fare i conti anche con la Juventus.

La società bianconera venderà Paulo Dybala, con cui non è stata trovata l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. E proprio Dybala potrebbe essere usato come pedina di scambio con il Psg per arrivare a Icardi. Una trattativa quasi da fantacalcio e che invece sembra di grande attualità. Secondo “La Stampa” infatti i dirigenti bianconeri avrebbero già in agenda un incontro con Wanda Nara, moglie e agente del calciatore. La vita a Parigi non è male, ma lo scarso minutaggio non fa felice il calciatore: tutti e due sarebbero felici di tornare in Italia.

Vedremo se la Roma farà un tentativo in futuro per Icardi o se si concentrerà su altri profili più in linea con gli “algoritmi”, e cioè dei giovani potenziali campioni.