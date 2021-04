Potrebbe essere cambiato tutto nel futuro della Roma, così i tifosi si dividono: c’è chi chiede l’addio e chi la permanenza

Sudore, impegno, carattere e quella dose di fortuna che non deve mancare mai. Queste le caratteristiche principali mostrate dalla Roma ieri sera nella partita contro l’Ajax. Dopo l’errore di Diawara e Mancini che concede il gol dell’1-0, tutto sembrava finito quando Karasev assegna il calcio di rigore ai padroni di casa. Ma poi la parata di Pau Lopez cambia tutto, dà speranza alla squadra di Fonseca, che prima con pareggia con Pellegrini e poi la ribalta col gol di Ibanez.

Una Roma così non la vedevamo da tempo, forse mai vista in questa stagione. Quindi ora tutto potrebbe cambiare, soprattutto nella mente dei tifosi giallorossi, che ora si dividono sul futuro di Paulo Fonseca in panchina. C’è chi ancora sostiene l’addio, e chi invece chiede la permanenza sui social.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A | Corsa a quattro

Leggi anche >>> Ajax-Roma, Tiago Pinto nel prepartita: “Fonseca? Ci sono tanti allenatori in scadenza”

Calciomercato Roma, futuro Fonseca: ora i tifosi si dividono

Non serve tornare troppo indietro nel tempo per vedere i tifosi della Roma inveire contro Paulo Fonseca. Infatti sabato scorso, nel pareggio contro il Sassuolo, sui social erano molti i commenti in cui si chiedeva l’addio del tecnico portoghese. Ma ora tutto potrebbe essere cambiato.

In mezzo a tante difficoltà, ha sbagliato e fatto bene con un unico comun denominatore: essere Uomo. Vero. Un Signore in un ambiente malato. #ConFonsecaPerLaRoma — Gianluca Menna (@GMennavalerio) April 9, 2021

Infatti molti tifosi dopo la vittoria di ieri iniziano a cambiare idea sulle sorti dell’allenatore portoghese. Su Twitter inizia così a circolare l’hashtag ‘Con Fonseca per la Roma. Non più tutti indirizzati verso l’addio a fine stagione dunque, ma in molti ne chiedono la conferma. Però la maggior parte continua a sostenere che serve una rivoluzione e che Fonseca non sia l’allenatore adatto per farla. Quindi l’addio rimane la soluzione più richiesta, ma da qui alla fine tutto può succedere.