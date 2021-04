La vittoria contro l’Ajax ha portato benefici anche al ranking Uefa Roma, con un sorpasso importante in graduatoria

Dopo la tre giorni di calcio europeo, l’Uefa tramite il proprio sito ufficiale ha aggiornato il Ranking Uefa per club. La vittoria di ieri sera in casa dell’Ajax, oltre a costituire un passo importante nella corsa in Europa League, ha contribuito anche a migliorare ulteriormente la posizione della Roma. Il successo in terra olandese ha portato infatti in dote due punti in graduatoria, che vogliono dire sorpasso immediato sul Porto, sconfitto dal Chelsea.

I giallorossi hanno ora 86.00 punti, uno in più della squadra lusitana. Le belle notizie non finiscono però con l’ottenimento del quindicesimo posto in classifica. Con la sconfitta di ieri, l’Ajax resta infatti a 81.50 punti, due posizioni indietro rispetto a noi. Guardando in alto, il Tottenham con 88 punti è nettamente alla nostra portata, mentre per raggiungere il Borussia Dortmund (90 punti) servono ancora due vittorie e la sconfitta dei gialloneri contro il Manchester City.