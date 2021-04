Anche in questa stagione la Roma ha dovuto fare i conti con i tantissimi infortuni, muscolari soprattutto, dei vari calciatori. L’ultimo è quello di ieri, rimediato da Leonardo Spinazzola alla mezz’ora del primo tempo contro l’Ajax, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Al suo posto è entrato il giovane Riccardo Calafiori che non ha comunque sfigurato, anche contro giocatori della sua stessa età o inferiore. In questa stagione l’ex giocatore della Juventus era stato fermo ai box già da fine dicembre ai primi di gennaio, saltando le partite contro Cagliari, Sampdoria e Crotone per un infortunio al bicipite femorale.

Roma, tempi recupero infortunio Spinazzola

Per quanto riguarda Spinazzola, sarà domani la giornata decisiva dove l’esterno si sottoporrà agli esami strumentali di rito. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il fastidio al flessore della coscia sinistra potrà tenerlo lontano dal campo per una decina di giorni, anche se la certezza si avrà solo nelle prossime 24-48 ore, tornando così a disposizione di Paulo Fonseca per fine prossima settimana, nella trasferta di Torino contro i granata di domenica 18 aprile alle ore 18. Non dovrebbe farcela, dunque, per il ritorno contro i lancieri, dove tornerà però Rick Karsdorp, squalificato ieri. Non ci sarà nemmeno Bruno Peres, a sua volta era diffidato ed è stato ammonito.