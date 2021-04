Calciomercato Roma, futuro Fonseca: due club di Serie A sul portoghese

Il prossimo calciomercato della Roma passerà inevitabilmente dalla scelta dell’allenatore. Rimarrà Fonseca oppure no?

Una domanda alla quale al momento non si può certo dare una risposta. Il futuro dell’allenatore portoghese è legato alla conquista del quarto posto in campionato. Un piazzamento in zona Champions League farebbe scattare il rinnovo automatico del suo contratto. Per adesso la dirigenza americana non si è espressa sul tecnico, che pure sta facendo con la sua squadra un cammino importante in Europa. Fonseca, che pure si trova molto bene a Roma, potrebbe continuare altrove la sua carriera. In questi ultimi mesi si è parlato tanto di possibili alternative per la panchina, con Allegri e Sarri pronti a prendere il posto dell’ex Shakhtar Donestk. In ribasso invece le quotazioni di Sergio Conceicao.

Calciomercato Roma, Fiorentina e Napoli su Fonseca

Paulo Fonseca, in caso, non avrebbe difficoltà a trovare una nuova panchina. Come spiega Il Corriere dello Sport ha tanti estimatori in giro per l’Europa. E li ha anche in Italia dove sono due i club interessati a lui. Il Napoli di De Laurentiis lo segue con particolare attenzione. Potrebbe essere lui il successore di Gattuso in panchina, ma la condizione sembra essere legata alla conquista di un piazzamento Champions da parte dei partenopei. Che altrimenti potrebbero virare su uno tra Italiano, Juric o Dionisi. A Fonseca però rimane fortemente interessata anche la Fiorentina, che vuole cambiare pelle dopo una stagione deludente e sarebbe pronta ad offrigli la panchina per un nuovo progetto decisamente stimolante.