Calciomercato Roma, cambia tutto: adesso può restare

Nel prossimo calciomercato per la Roma ci saranno all’orizzonte probabilmente tanti cambiamenti, con acquisti e cessioni che rivoluzioneranno l’organico.

Uno dei giocatori per i quali si è parlato spesso di cessione è stato Pau Lopez, che ha avuto un rendimento altalenante nel corso di questa stagione. E si sono fatti tanti nomi come possibili titolari della Roma del futuro. Dall’atalantino Gollini a Cragno, per arrivare soprattutto al portiere dell’Udinese Juan Musso. Estremo difensore che è nel mirino di tante squadre di serie A e che ha anche una valutazione importante, che si aggira sui 20-25 milioni. E che dunque prevede uno sforzo economico non indifferente. Adesso però le cose potrebbero cambiare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, Pau Lopez potrebbe rimanere il titolare giallorosso

Come spiega Il Corriere dello Sport, la prova di Pau Lopez contro l’Ajax è di quelle che possono lasciare il segno. Contro gli olandesi il portiere spagnolo qualche errore lo ha commesso, specie in disimpegno, però non si possono non sottolineare le grandi parate su Antony e Brobbey che hanno tenuto a galla la Roma. Per non parlare poi del rigore parato a Tadic, che è stato la chiave di volta dell’incontro. La Roma sarebbe potuta andare sotto 2-0, invece la respinta di Pau Lopez ha dato il via alla rimonta giallorossa, è stata una scossa importante dal punto di vista psicologico. Il quotidiano sportivo spiega che Tiago Pinto ha studiato bene il mercato dei portieri, ma che adesso Pau Lopez può anche rimanere visto che la Roma intende dare priorità ad altri reparti.