Calciomercato Roma, si cambia a sinistra: scambio in Serie A

Sono davvero tante le voci di calciomercato in casa Roma che si accumulano giorno dopo giorno e che vedono coinvolti diversi giocatori della rosa giallorossa.

Del resto ci sono tanti elementi della Roma che fanno gola a tanti club, sia in Italia che in Europa. Ogni valutazione da parte della dirigenza però sarà effettuata solamente alla fine della stagione, quando si capirà quale sarà il futuro della squadra giallorossa. Chiamata alla difficile conquista di un piazzamento Champions. Che probabilmente determinerà anche il futuro dell’allenatore Paulo Fonseca. Il cambio in panchina potrebbe portare anche a cambiamenti riguardo i possibili obiettivi di mercato dei giallorossi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, l’ipotesi di scambio con la Juventus

Come riporta Calciomercatoweb.it potrebbe essere intavolata una trattativa tra la Roma e la Juventus con un possibile scambio all’orizzonte. Ovvero quello che vedrebbe coinvolti due giocatori che hanno ruoli diversi ma una valutazione economica pressochè simile, ovvero 20-25 milioni di euro, che potrebbe generare una plusvalenza. Stiamo parlando del laterale sinistro Riccardo Calafiori e dell’attaccante esterno juventino Federico Bernardeschi, che in questa stagione ha ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro, dimostrando grande duttilità dal punto di vista tattico. Calafiori, complice qualche infortunio di troppo, quest’anno ha giocato poco. Ma è tenuto in considerazione da Fonseca che del resto lo ha schierato anche contro l’Ajax in Europa League.