Calciomercato Roma, spera ancora nel rinnovo: la situazione

Il prossimo calciomercato della Roma vedrà la società giallorossa impegnata a rinnovare l’attuale organico con nuovi innesti e diverse cessioni in vista.

Di sicuro per alcuni giocatori l’esperienza nella capitale è destinata a terminare, visto anche l’impiego con il contagocce. C’è invece chi si avvicina alla fine del suo contratto ma vorrebbe vestire ancora la maglia della Roma. E’ il caso di Bruno Peres, titolare nella Roma che ha battuto a domicilio l’Ajax e senz’altro uno dei migliori per rendimento. Ammonito ad Amsterdam, salterà la sfida di ritorno ma sarà titolare domani contro il Bologna.

Calciomercato Roma, Bruno Peres spera nel rinnovo

Come spiega Il Corriere dello Sport, il laterale brasiliano non ha ancora perso la speranza di convincere la Roma ad offrirgli un rinnovo contrattuale. Il suo accordo scade a giugno ma Bruno Peres è un giocatore che per i giallorossi finora si è rivelato molto importante. Del resto in stagione ha collezionato 35 gettoni di presenza, conditi da due gol e quattro assist. Impiegato a destra o a sinistra, ha dato sempre il massimo e il suo rendimento, rispetto al passato, è decisamente migliorato. Merito suo e di Paulo Fonseca che gli ha dato fiducia fin da quando è rientrato nella capitale. Peres attende comunque gli eventi, del possibile rinnovo non ne ha parlato ancora con Tiago Pinto e in ogni caso le sue prestazioni non sono passate inosservate, visto che ci sono squadre in Portogallo, Turchia e Spagna che sono interessate a lui.