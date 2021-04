Calciomercato Roma, assalto Juventus: proposta di scambio

Il prossimo calciomercato della Roma vedrà dei possibili movimenti all’interno della rosa giallorossa, con acquisti e cessioni in vista.

L’obiettivo della dirigenza giallorossa è quello di avere una squadra forte in tutti i reparti e capace di lottare per i piani alti della classifica. Di sicuro tutte le valutazioni del caso saranno fatte alla fine della stagione, quando si capirà anche quale sarà il futuro di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese potrebbe non rimanere nella capitale e di conseguenza potrebbero cambiani i piani per diversi calciatori. Con i gioielli della Roma che piacciono a tanti club, sia in Italia che in Europa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, la Juventus sarebbe pronta a offrire Bentancur per Villar

Calciomercatonews.com riporta una voce di mercato che vedrebbe coinvolto Gonzalo Villar, finito nel mirino della Juventus. Il calciatore della Roma è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno e ora fa gola alle big. In Spagna pare che abbia messo gli occhi su di lui l’Atletico di Madrid di Simeone. E ora in Italia anche la società bianconera, che sarebbe pronta a intavolare uno scambio con la Roma mettendo sul piatto Rodrigo Bentancur. I due svolgono lo stesso ruolo in campo e hanno all’incirca la stessa età. Due “volanti” dotati di buona tecnica e con una valutazione economica importante.