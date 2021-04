By

Roma-Bologna, Paulo Fonseca in conferenza stampa in vista della gara di domani in campionato. Le ultime sulla formazione

”Ovviamente campionato e Coppa sono due competizioni diverse. Per buona parte della stagione siamo stati dentro l’obiettivo. Ma c’è da dire che abbiamo avuto molte assenze in campionato. La Serie A è una competizione lunga. La verità è che quando c’è una competizione come il campionato, si sbaglia maggiormente”.