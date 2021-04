Roma-Bologna, probabili formazioni: rivoluzione Fonseca

Oggi la Roma svolgerà l’unico allenamento previsto in vista del match che domani i giallorossi affronteranno contro il Bologna di Mihajlovic.

Una partita che i giallorossi devono cercare di vincere per cercare di tenere viva la speranza di agguantare il quarto posto, in attesa degli scontri diretti decisivi. Ma è inevitabile dover fare i conti con l’Europa League. La partita di giovedì ha tolto delle energie importanti ai giocatori di Fonseca, che deve guardare alle tante assenze nel suo organico e, per forza di cose, deve pensare anche al ritorno di giovedì prossimo. Oggi gli esami strumentali per Spinazzola, che in ogni caso non sarà della partita. L’esterno sinistro allunga la lista degli indisponibili. E allora quali saranno le scelte dell’allenatore?

Roma-Bologna, probabili formazioni

In realtà sono pochi i settori dove Fonseca ha possibilità di scelta. In difesa (out Smalling, Kumbulla e pure Cristante squalificato) davanti a Pau Lopez il portoghese non ha alternative: schierare Fazio oppure arretrare Karsdorp inserendo Calafiori a sinistra. Più facile pensare alla prima opzione, pensando che giovedì prossimo Calafiori dovrà probabilmente giocare dall’inizio, visto che Bruno Peres è squalificato. A centrocampo Villar torna in campo dall’inizio con Veretout, in attacco – come spiega anche il Corriere dello Sport – le scelte potrebbero essere tutte spagnole. Con Borja Mayoral centravanti supportato da Pedro e da Carles Perez che potrebbe concedere un turno di riposo a Pellegrini. Da capire le condizioni di Mkhitaryan, che potrebbe essere inserito nell’elenco dei convocati.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.