Calciomercato Roma, asta agguerrita per il gioiello dell’Ajax

Calciomercato Roma, sarà probabilmente un’asta agguerrita quella per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista dell’Ajax

Sarà asta. Quasi certamente. Anche perché parliamo di un gioiellino di 18 anni che in questa stagione ha già collezionato 38 presenze condite da 4 gol e 6 assist. Mica male. Ed è normale che vedendo l’età e prestazioni del genere, i migliori club d’Europa abbiano messo gli occhi su Ryan Gravenberch dell’Ajax.

Entrato a far parte della “cantera” olandese all’età di 8 anni, da allora ha bruciato praticamente tutte le tappe, fino a diventare il più giovane calciatore della storia dell’Ajax ad esordire in Eredivisie. Su di lui ci sarebbero il Liverpool e il Chelsea. Ma anche il Barcellona sarebbe pronto a fare un’offerta. E la Roma, che ha già mostrato un certo interesse, è alla finestra.

Calciomercato Roma, per Gravenberch sarà asta

Secondo quanto riportato dal portale thehardtackle.com, anche i giallorossi sarebbero pronti all’assalto. Ma sarà durissima riuscire a battere la concorrenza soprattutto delle due inglesi, che per vari motivi, sono alla ricerca di un centrocampista. Il Liverpool perché perderà Wijnaldum questa estate; il Chelsea perché ancora non conosce la volontà di Jorginho. Il centrocampista italiano potrebbe chiedere la cessione per rientrare in Italia.

Alla finestra, oltre a Tiago Pinto che è alla ricerca proprio di elementi come il giovane olandese, ci sarebbe anche la Juventus, intenzionata a svecchiare la rosa soprattutto a centrocampo. Sarà sicuramente una questione di velocità. Ma bisogna anche capire se l’Ajax ha intenzione almeno per la prossima stagione di cedere la sua stella. Che al momento ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 28 milioni di euro. Ma che potrebbe lievitare nel caso riuscisse a mantenere questo standard di prestazioni da qui alla fine della stagione.