Calciomercato Roma, addio Fonseca: l’ipotesi Serie A è in pole

Calciomercato Roma, sempre più lontano dal rimanere in giallorosso, Fonseca è attratto dalla possibile proposta in Serie A

La situazione relativa a Paulo Fonseca ormai è conosciuta. Il tecnico alla fine della stagione dovrebbe lasciare il giallorosso: troppi alti e bassi in campionato che non porteranno al raggiungimento del quarto posto, quello valido per prendersi la Champions League. Che però potrebbe arrivare attraverso la vittoria dell’Europa League. Difficile, senza dubbio. Ma non impossibile, soprattutto dopo la dimostrazione di forza in Olanda.

Rimane il fatto, però, che il tecnico portoghese – secondo quanto scrive calciomercato.it – ormai è logorato dagli anni giallorossi. Troppe voci, troppe “bugie” (evidente la stanchezza dopo la gara di giovedì) che lo avrebbero fatto decidere, in ogni caso, che è arrivato il momento di salutare la compagnia e trovare una nuova destinazione. Ed ecco che qui si apre uno spiraglio in Serie A, nemmeno tanto velato, visto che diverse volte il portoghese è stato accostato alla società.

Calciomercato Roma, per Fonseca c’è la pista Napoli

C’è il Napoli infatti sulla scia del portoghese. De Laurentiis saluterà Gattuso (destinato alla Fiorentina) e nutre una stima importante nei confronti di Fonseca. Che potrebbe arrivare in Campania forte nella gestione delle pressioni che in questi anni ha gestito nella Capitale. Anche il tecnico sarebbe attratto dall’affascinante progetto che DeLa potrebbe mettergli davanti. E l’ipotesi diventa ogni giorno sempre più calda.

Fonseca avrebbe anche ricevuto delle proposte dall’estero, ma la sua intenzione sarebbe quella di rimanere in Italia e confrontarsi ancora con la massima serie. Anche ieri, durante la conferenza stampa in vista della gara di oggi, il tecnico ha elogiato il campionato italiano. E ci vuole restare. L’unica soluzione al momento sembra proprio il Napoli.