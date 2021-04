Calciomercato Roma, nessuna nostalgia: “Mi trovo bene qui”

Nel prossimo calciomercato la Roma non solo dovrà puntare su acquisti e cessioni, ma dovrà anche cercare una sistemazione a chi si trova fuori in prestito.

Lavoro in vista per Tiago Pinto. Ci sono diversi elementi di proprietà dei giallorossi che infatti non sembrano rientrare nei piani del club. E tra questi c’è anche il centrocampista Nzonzi, che la Roma ha prestato al Rennes per la seconda stagione consecutiva. Il mediano in giallorosso ha deluso le aspettative, non si è ben integrato nel calcio italiano e per questo motivo sembra davvero difficile una nuova esperienza nel nostro paese. E lo ha confermato lo stesso calciatore.

Calciomercato Roma, Nzonzi vuole rimanere in Francia

Anche se il prestito scadrà alla fine di questa stagione, il centrocampista francese non pensa di tornare alla Roma, anche se sul suo futuro c’è grande incertezza. “Non so come vedono il mio futuro. – ha detto in una intervista rilasciata a “L’Equipe” – Ma sarebbe una sorpresa se tornassi sapendo che ho ancora un anno di contratto”. L’obiettivo di Nzonzi sembra quello di voler continuare la sua carriera in Ligue1. “Mi trovo bene qui, in Francia. Il Rennes è un club che funziona molto bene, sono piacevolmente sorpreso. E io non sono lontano da Parigi, quindi ci sono molte cose positive nella possibilità di rimanere qui”. Il Rennes però non sembra aver preso una decisione sul calciatore.