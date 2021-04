Calciomercato Roma, Sarri ha deciso: la risposta all’offerta

Calciomercato Roma, Maurizio Sarri ha deciso: ecco la risposta all’offerta che gli è arrivata per la prossima stagione

Uno dei nomi più gettonati e cercati per la prossima stagione. Maurizio Sarri ancora non ha deciso dove andare ad allenare – sono diverse le offerte presentate all’ex Juve e Chelsea – ma sicuramente alla prima che gli è arrivata ha risposto “no, grazie”. Secondo calciomercato.it, il tecnico avrebbe declinato la proposta che presentata dalla Fiorentina.

Troppa distanza tra la domanda di 3,5 milioni d’ingaggio con l’offerta messa sul piatto dalla società viola. Ma, soprattutto, la mancata certezza di quattro/cinque acquisti funzionali alla sua idea di calcio. Da qui il rifiuto, con ringraziamento, al patron italoamericano Rocco Commisso. Che ha incassato e che si tufferà sicuramente su Gennaro Gattuso, in procinto di lasciare il Napoli alla fine della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio Fonseca: l’ipotesi Serie A è in pole

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto Juventus: proposta di scambio

Calciomercato Roma, rimangono due le piste per Sarri

Adesso c’è da capire dove Sarri andrà ad allenare. E in Italia rimangono due le piste aperte per l’allenatore che con il Chelsea ha vinto l’Europa League. In tutto questo ci sarebbe il sondaggio dell’Arsenal, deciso a cambiare Arteta che dopo un inizio entusiasmante si è perso strada facendo, ma il toscano vuole rimanere in Italia. E su di lui ci sono Napoli e Roma.

De Laurentiis, pentito dall’averlo allontanato, lo riabbraccerebbe immediatamente. Tiago Pinto invece ha fatto già diversi sondaggi, ma sa bene che la scelta del tecnico verrà soprattutto fatta dai Friedkin. Che si consulteranno con il general manager senza dubbio, ma che hanno tutta l’intenzione di decidere in autonomia. La scelta del nuovo allenatore è di vitale importanza per il futuro sportivo della Roma. Che non può sbagliare se vuole avviare un progetto vincente.