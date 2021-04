Calciomercato Roma, addio Under | Già scelto il sostituto

Calciomercato Roma, addio alla fine della stagione per il turco. Sarebbe già stato scelto il suo sostituto

Sarà addio. Come sicuramente era preventivabile dopo le parole, più volte ripetute durante la stagione, da Brendan Rodgers, tecnico del Leicester. Il club che Claudio Ranieri ha portato a vincere una clamorosa Premier League, avrebbe fatto la sua scelta. E così come scrivono in Inghilterra, ha già puntato il sostituto.

Cenzig Under quindi, alla fine della stagione, rientrerà a Roma per la fine del prestito. Con il Leicester pronto a tuffarsi su Hazard del Borussia Dortmund. Non ha convinto il turco fino al momento. Nonostante un buon inizio di stagione. Ma la fisicità del campionato inglese non lo ha aiutato. Relegato in panchina ormai ogni domenica, non verrà riscattato. E Tiago Pinto dovrà piazzarlo in estate, anche perché non rientra nei piani giallorossi.

Calciomercato Roma, c’è il problema Under

Under quindi potrebbe diventare un problema. Al momento solamente dalla Turchia hanno mostrato un certo interesse verso le sue prestazioni, ma l’esterno ha già fatto capire che non è ancora il momento di fare il ritorno in Patria. Potrebbe diventare una pedina di scambio per Pinto, ma in ogni caso rimane difficile riuscire a piazzarlo.

L’operazione, l’estate scorsa, si era chiusa sulla base di 3 milioni per il prestito e 23 per il diritto di riscatto. E questa cifra sarebbe stata sicuramente importante. Ma la Roma non l’incasserà. Dall’Inghilterra ormai sono sicuri della scelta della società. Che non è intenzionata a riscattare il turco classe 1997. Si potrebbe, forse, aprire una trattativa per cercare di chiudere a meno, soprattutto se Hazard (che sarebbe anche nel mirino del City) decidesse di andare ai Citizens. Ma anche questa opzione è difficile da attuare.