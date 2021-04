Vittoria importante di misura per la Roma di Paulo Fonseca che ritorna al successo in campionato dopo aver raccolto solamente un punto nelle ultime tre partite. Grazie alla rete di Borja Mayoral i giallorossi ottengono tre punti sul Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una Roma non esaltante, ma il portoghese la vede così: “Abbiamo cambiato molti giocatori. Era importante far riposare alcuni giocatori, è vero che abbiamo avuto difficoltà nei primi minuti con la marcatura uomo a uomo, ma dopo siamo stati più equilibrati, creando più occasioni”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Poi sul ritorno di Mkhitaryan per averlo a disposizione anche giovedì: “Vediamo come starà Miki, devo dire che ha fatto un solo allenamento con noi, vediamo come starà, ma penso che è importante averlo disponibile per la partita”.

Roma-Bologna, dichiarazioni Fonseca

Debutto dal primo minuto anche per Bryan Reynolds: “Sta imparando molto, sta molto meglio, ma non possiamo dimenticare che è giovane ed arriva da un calcio completamente diverso. Penso che ha fatto una buona partita, non è facile per lui, dal primo minuto per la prima volta. Mi è piaciuto, è un giocatore per il futuro. Cambio modulo senza Spinazzola? No, ora voglio iniziare a pensare la partita con l’Ajax ma non è facile cambiare il sistema tattico adesso”. L’allenatore della Roma analizza anche gli errori individuali in vista della partita di giovedì: “Sarà una partita difficile, ma l’Ajax in attacco è una squadra fortissima, dovremmo essere concentrati difensivamente. E’ importante non fare questo tipo di errori, ma sarà una partita da giocare al 100%. Il round non è chiuso e dovremmo fare una partita perfetta per passare”.