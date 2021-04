Alle 18 va in scena la partita tra Roma e Bologna: ufficiali le scelte di formazione del tecnico Paulo Fonseca

Dopo la magica serata di Amsterdam la Roma torna in campo per la 30esima giornata di Serie A. Di fronte ai giallorossi ci sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha 14 punti di vantaggio dalla zona retrocessione e al momento non ha nulla da chiedere alla propria stagione, anche se come sappiamo i rossoblu non regaleranno nulla. Per la squadra di Fonseca invece l’imperativo è vincere per sperare ancora di arrivare tra i primi quattro in classifica e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Entrambi gli allenatori però dovranno affrontare diverse assenze. Per i giallorossi saranno assenti El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Zaniolo e Spinazzola per infortunio, con l’ultimo che si è fermato proprio nell’ultimo match contro l’Ajax. Assente invece per squalifica Cristante. Mihajlovic invece farà a meno di Hickey, Medel, Santander e Tomiyasu, tutti out per infortunio.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, nessuna nostalgia: “Mi trovo bene qui”

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, futuro allenatore: è anche nel mirino del Bayern

Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: esordio per Reynolds

Impegno ostico per la Roma quest’oggi allo Stadio Olimpico, dove incontra il Bologna nella 30esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dal duro impegno di Europa League contro l’Ajax, contro cui giocheranno il ritorno giovedì prossimo, ma non possono permettersi passi falsi. Paulo Fonseca per il match di oggi a sorpresa sceglie come sempre Mirante tra i pali, Mancini, Ibanez e Fazio, in difesa, con lo spagnolo che sostituisce Cristante. Bruno Peres e Reynolds sulle fasce, con Villar e Diawara a centrocampo. Attacco formato da Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Peres, Villar, Diawara, Reynolds; Pedro, Carles Perez, Borja Mayoral

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Olsen, Soriano, Barrow; Palacio