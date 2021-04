Vittoria importante per la Roma di Paulo Fonseca che ritorna al successo dopo 3 partite. Arriva però una brutta notizia per l’allenatore portoghese che per la trasferta di Torino di domenica prossima contro i granata di Davide Nicola non potrà fare affidamento su Lorenzo Pellegrini, il quale ha ricevuto il cartellino giallo che lo manderà in squalifica, visto che era in diffida. Il numero 7 giallorosso era entrato proprio nei 15 minuti finali sostituendo Carles Perez.

LEGGI ANCHE: Roma-Bologna, Fonseca: “Servirà la perfezione giovedì. Bene Reynolds”

LEGGI ANCHE: Roma-Bologna, Mancini: “Oggi grande emozione, ma ora c’è la partita della stagione”

Roma-Bologna, Pellegrini rimprovera Villar

Il cartellino giallo che il direttore di gara Marco Guida ha mostrato a Pellegrini proviene da una brutta palla persa di Gonzalo Villar in mezzo al campo che ha permesso il contropiede rossoblu. Il centrocampista romano ha poi commesso un brutto fallo su Soriano e ha ricevuto l’ammonizione. Come riportato da ‘calciomercato.it’, però, a gioco fermo, è stato protagonista di un dialogo acceso con il giovane spagnolo. Pellegrini lo ha chiamato e lo ha rimproverato, effettuando anche il gesto dello ‘stai muto’ in maniera piccata.