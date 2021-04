Oggi capitano della Roma, Gianluca Mancini, insieme a Roger Ibanez e Federico Fazio, ha comandato la difesa giallorossa nella vittoria di misura contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, grazie alla rete di Borja Mayoral. Il difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match che è valso il ritorno alla vittoria in campionato dopo due sconfitte e un pareggio. Partita non facile, soprattutto nel primo tempo dove i rossoblu attaccavano alto: “Si hai detto bene, abbiamo sofferto la loro pressione, ma non abbiamo avuto particolare rischi. Poi l’abbiamo sbloccata, siamo arrivati in un momento della stagioen dove le partite iniziano a farsi sentire, la stanchezza uguale, quindi ci portiamo a casa i tre punti e aspettiamo le altre partite”.

Verso Roma-Ajax, dichiarazioni Mancini

La fascia da capitano è un sogno per lui: “Un’emozione unica pensare a chi l’ha indossata, anche se non sono romano è una soddisfazione grandissima. Confesso che ero molto ansioso, perché se non avessi fatto bene la prima da capitano avrebbe potuto portare iella. Ora Roma-Ajax? E’ chiaro che l’Europa League è una bellissima competizione, giovedì scorso abbiamo fatto una partita di sostanza e da domani prepariamo la partita più importante della stagione. Partiamo da un risultato buono e dovremmo fare più di oggi per portare a casa una semifinale.