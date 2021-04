Roma, le condizioni di Spinazzola: quando può rientrare

La Roma torna a respirare l’aria del campionato. Oggi pomeriggio la squadra di Fonseca dovrà infatti affrontare il Bologna di Mihajlovic.

Se i giallorossi vogliono credere ancora nella possibilità di agguantare il quarto posto non ci sono alternative alla vittoria in questo finale di campionato. Ci sono degli scontri diretti che potrebbero alimentare ancora la possibilità di un piazzamento Champions, ma nel frattempo bisogna vincere per tenere viva la speranza. A partire dal match contro un Bologna non ancora salvo matematicamente e sempre alla ricerca di punti per fare altri passi avanti verso il traguardo. La Roma ha sicuramente stanchezza nelle gambe dopo la sfida di Amsterdam, e all’orizzonte un’altra battaglia con l’Ajax può pesare sul piano psicologico.

Roma, ecco quando può tornare Spinazzola

Nel frattempo Paulo Fonseca ancora una volta deve fare i conti con l’infermeria. Le sue scelte di formazione sono davvero molto limitate. E c’è preoccupazione per Leonardo Spinazzola, uscito malconcio dal giovedì di Europa League. Mezzora di grandi spunti prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Come riporta Il Corriere della Sera l’esterno sinistro si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema al flessore della coscia sinistra, che hanno evidenziato una piccola lesione. Un infortunio che sicuramente gli farà saltare il match con il Bologna e anche il ritorno con l’Ajax. Salvo sorprese Spinazzola potrebbe rientrare in squadra per il match contro l’Atalanta del 22 aprile.