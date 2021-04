Continua a non finire la querelle Sky-Dazn per i diritti tv della Serie A relativi al prossimo triennio (2021-2024). Nel match delle 12:30 tra Inter e Cagliari, durante il primo tempo, una buona parte degli utenti che stavano guardando il match tra i nerazzurri e i sardi hanno visto interrompere il segnale della partita. Da lì è partita una vera e propria critica sui vari Social Network nei confronti del servizio streaming che offre le partite, vale a dire Dazn.

Inter-Cagliari, tifosi contro Dazn

La piattaforma, tramite il canale Twitter ufficiale, ha reso noto poi la presenza della problematica in via di risoluzione, ma questo non è bastato a non scatenare la furia social dei tifosi, non solo nerazzurri. La preoccupazione è soprattutto in vista del prossimo triennio, dove Dazn è riuscita ad acquisire i diritti di tutti e 10 i match, 7 dei quali in esclusiva, per 840 milioni di euro a stagione.

Aiutaci a creare una petizione per riavere i diritti su Sky — Silvio Rozza (@SilvioRozza) April 11, 2021

Per celebrare il successo nell’asta per i diritti della #SerieA #Dazn ha deciso di mostrare tutta la sua potenza di fuoco andando in tilt durante #InterCagliari. Ci attendono anni interessantissimi. — Massimo Solani (@massimosolani) April 11, 2021

Tutti stiamo avendo problemi. Per fortuna la visione è garantita dal canale 209 di Sky. Non parliamo di una partita di cartello. Cosa succederà nel prossimo triennio con queste pessime premesse? — Mario Marrocco (@MarioMarrocco6) April 11, 2021

Buongiorno.

Direi tutti.

Nel 2021 si fa fatica ad accettare questa situazione, visto che paghiamo un abbonamento.

Cosa dobbiamo aspettarci il prox anno?

Grazie buona serata — massimiliano moroni (@massimilianomo1) April 11, 2021