Calciomercato Roma, tentazione Chelsea | Offerta di scambio

Nel prossimo calciomercato la Roma sicuramente effettuerà dei movimenti importanti sia in entrata che in uscita, con la conferma dei pezzi pregiati.

Uno di questi è Nicolò Zaniolo, che sta tornando dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare praticamente l’intera stagione. Adesso l’obiettivo del numero 22 giallorosso è quello di tornare al più presto nel gruppo della prima squadra. Salterà i prossimi Europei e la speranza è quella di vederlo magari qualche minuto in campo nelle ultime partite di campionato. Rivederlo con la maglia giallorossa nel giro di un mese e mezzo o due sarebbe già una grande soddisfazione per il calciatore e per i tifosi che lo attendono con ansia. Anche se le ultime voci di calciomercato fanno un po’ preoccupare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, il Chelsea vuole Zaniolo per Ziyech

Come ha riportato infatti Calciomercato.it, c’è infatti un giocatore che è in uscita dal Chelsea e che piace alla Roma. Parliamo di Ziyech, trequartista marocchino ex Ajax che ha faticato quest’anno per imporsi in Premier League e potrebbe già essere ceduto in estate. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan, pronto ad accoglierlo come possibile sostituto di Calhanoglu, che potrebbe non rinnovare. Anche la Roma vorrebbe Ziyech, con il Chelsea che in cambio però vorrebbe proprio Zaniolo. Le valutazioni di entrambi i giocatori si aggirano sui 40-50 milioni. Uno scambio comunque complicato, considerata anche la differenza di ingaggio tra i due calciatori.