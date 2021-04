Calciomercato Roma, porte girevoli: il Milan fa sul serio

Calciomercato Roma, porte girevoli per la prossima stagione. Il Milan pronto ad inserirsi per il numero uno giallorosso.

Quello estivo per la Roma sarà certamente un calciomercato importante. Sia in entrata ma anche in uscita. Ed è sicuramente la scelta del nuovo portiere quella da non sbagliare. Perché Pau Lopez ormai non convince del tutto (troppi alti e bassi), Mirante è in scadenza, e Fuzato è ancora considerato troppo acerbo. Sarà rivoluzione.

E, secondo Sky Sport, il Milan sarebbe pronto ad offrire un contratto al portiere della Roma in uscita. Vale a dire Mirante, al quale Pinto non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Massara invece, dirigente rossonero, pensa che l’ex Parma e Bologna sia un elemento utile a cementare lo spogliatoio. E avrebbe iniziato a fare alcuni sondaggi.

Calciomercato Roma, tra i pali sarà rivoluzione

Anche al Milan non se la passano bene al momento visto che Donnarumma non sembra intenzionato a rinnovare. Ma tornando alla Roma c’è senza dubbio la sensazione che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. I nomi cercati da Pinto per andare a sostituire Lopez si sanno. Da Gollini a Cragno, passano per Musso e chiudendo a Silvestri, anche se l’attuale estremo difensore del Verona sembra indietro nelle gerarchie.

Porte girevoli quindi. E in tutto questo potrebbe aggiungersi anche Olsen, che per via di alcuni problemi extra campo, non sembra sicuro di voler rimanere all’Everton, che avrebbe comunque tutta l’intenzione di riscattarlo come la stessa società inglese ha annunciato diverse volte nel corso di questa stagione. Un problema per Pinto, che dovrà cercare di trovare una sistemazione anche per lo svedese. Che ovviamente non rientra minimamente nei piani della società giallorossa.