Calciomercato Roma, erede Dzeko: il Milan mette la freccia

Calciomercato Roma, tante le questioni da risolvere in casa giallorossa per la prossima stagione. Prioritaria, tra le varie, quella relativa all’acquisto di un nuovo centravanti.

Il tempo di Edin Dzeko nella Capitale sembra giunto al capolinea. Molti i momenti belli regalati dal bosniaco ai tifosi giallorossi ma la sua carta di identità, così come le problematiche insorte a gennaio con Fonseca, lasciano intendere come il numero 9 sia destinato a partire quest’estate.

La Roma dovrà dunque fare due acquisti mirati di cui uno sicuramente in porta, dal momento che sia Pau Lopez che Mirante non hanno dato grandi certezze in questi ultimi due anni. Un altro colpo riguarderà, invece, proprio la prima punta.

La buona stagione di Mayoral potrebbe accelerare il riscatto dello spagnolo che però non è ancora pronto per essere il titolarissimo della squadra. Tiago Pinto è infatti intenzionato ad acquistare un numero 9 che abbia già esperienza nel nostro campionato e che possa sostituire degnamente quello che è stato uno dei migliori finalizzatori della recente storia giallorossa.

Calciomercato Roma, Milan in vantaggio per Andrea Belotti

Tra i profili visionati spicca sicuramente Belotti: il “Gallo” è ormai ai ferri corti col Torino e in particolar modo col presidente Cairo, dal quale è rimasto deluso per tutta una serie di comportamenti.

Belotti ha sempre mostrato grande riconoscenza nei confronti di una società dove è cresciuto e si è consacrato dopo la parentesi palermitana ma non ha apprezzato l’assenza di progettualità dei granata che ha portato ad una rapida e palese involuzione della realtà calcistica piemontese.

Utopistico quindi credere che si convinca a restare. Molto più probabilmente Cairo cercherà di venderlo nei prossimi mesi per ricavarne una monetizzazione, dal momento che il suo contratto è in scadenza nel 2022.

Il suo nome è in pole position sui taccuini dei dirigenti di Trigoria ma occhio alla concorrenza del Milan che avrebbe visto in lui il degno erede di Ibrahimovic. Secondo Tuttosport i rossoneri sarebbero attualmente in pole position nella corsa all’attaccante. Da non sottovalutare nemmeno l’interesse di Chelsea, Everton e Atletico Madrid. Realtà che affascinano e intrigano molto Belotti, non solo da un punto di vista economico.

Intanto domenica 18 aprile la Roma affronterà proprio il Torino: potrà essere un buon presupposto per accelerare i contatti tra le parti in causa?

Marco Scognamiglio