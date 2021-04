Calciomercato Roma, richiamo Real | Il futuro resta in bilico

Nel prossimo calciomercato la Roma sarà chiamata a fare delle scelte importanti soprattutto per quanto riguarda alcuni giocatori della sua attuale rosa.

Se c’è un giocatore in attacco che potrebbe partire come Edin Dzeko, c’è un altro attaccante sul quale la Roma dovrà presto decidere il da farsi. Stiamo parlando di Borja Mayoral, che senza eccessivi proclami sta disputando una stagione davvero molto positiva. Sette centri in serie A, altrettanti in Europa League dove è l’unico dei bomber in cima alla classifica dei cannonieri che può migliorare il suo score. Insomma una scelta davvero azzeccata quella di portarlo nella capitale, dove Mayoral sta diventando senz’altro qualcosa in più di un vice di Dzeko.

Calciomercato Roma, per riscattare Mayoral servono 15 milioni di euro

Una crescita che è stata sottolineata anche da As, che spiega come Mayoral sia un giocatore molto apprezzato dall’attuale tecnico delle merengues Zinedine Zidane. Che lo stima molto per la sua capacità non solo di far gol, ma anche di essere un uomo assist. Il francese vorrebbe riaverlo insomma a disposizione e magari Mayoral potrebbe anche spingere per un rientro alla base, ma la Roma sembra aver preso già la sua decisione. Il centravanti, che spera nella convocazione con le Furie Rosse di Luis Enrique per i prossimi Europei, è arrivato nella capitale in prestito biennale con i giallorossi che però hanno il diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro per questa stagione, 20 alla fine della prossima. E difficilmente Mayoral non sarà riscattato dal club capitolino, vista anche la giovane età e i margini di crescita.