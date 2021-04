Saranno settimane roventi dal punto di vista della panchina per il possibile futuro nuovo allenatore della Roma. Tanto lavoro dunque per Dan e Ryan Friedkin, così come per Tiago Pinto, il general manager del club. Tra rinnovi e contatti con i vari entourage di calciatori e allenatori, la strada è ancora lunga, ma questa società continua a lavorare bene in silenzio, senza proclami. Dall’altra parte c’è la squadra impegnata nella partita più importante della stagione, quella di giovedì contro l’Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, insomma un pezzo della stagione. Per adesso Paulo Fonseca continua ad essere saldo sulla panchina.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, grandi movimenti sul tecnico | Ecco l’annuncio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, giovane fenomeno in pugno | Bruciata la concorrenza

Calciomercato Roma, agente Sarri in Italia

Tra i candidati alla panchina giallorossa però c’è anche Maurizio Sarri, il quale è ancora sotto contratto con la Juventus, che a sua volta dovrà decidere anche il futuro di Andrea Pirlo a fine stagione, con l’ombra di Allegri sull’ex giocatore, e attuale tecnico, bianconero. Come riportato da ‘calciomercato.it’, per Sarri, non c’è ancora un progetto o una squadra che ha persuaso totalmente il tecnico toscano. Proprio per questo nei prossimi giorni, già questo fine settimana, è previsto l’arrivo in Italia del suo agente, Fali Ramadani. Sull’ex allenatore del Napoli sono tre le piste calde: Roma, Arsenal e proprio i partenopei. Il club capitolino, in particolare, è visto come un progetto intrigante per lo spessore della rosa e la futuribilità della stessa. Per adesso si tratta di sondaggi e nulla di definito, vedremo quale sarà il primo club a muovere i primi passi concreti.