Calciomercato Roma, il colpo a zero si complica: Barcellona e PSG in pressing

Calciomercato Roma, i giallorossi saranno protagonisti di un calciomercato attivo ma oculato e ponderato, volto a garantirsi buoni giocatori senza spendere cifre folli che aggraverebbero il bilancio.

Ciò spiega il perché i giallorossi, così come tanti altri club italiani e non solo, siano alla ricerca di giocatori che possano arrivare a condizioni vantaggiose, sfruttando magari alcune situazioni contrattuali.

Abbiamo già parlato di Belotti e dell’incrinatura tra il centravanti granata e il presidente Cairo. Sottolineando come il contratto del “Gallo”, in scadenza nel 2022, possa essere un fattore che la Roma e altri club proveranno a sfruttare per ingaggiarlo a cifre convenienti.

Occhio però anche ai campionati esteri, pullulanti di grandissimi elementi che andranno in scadenza a breve. E che potrebbero arrivare senza alcun esborso economico per il cartellino.

Calciomercato Roma, il sogno si chiama Memphis Depay

Sicuramente tra i giocatori più ricercati per la prossima stagione compare Memphis Depay, trequartista e attaccante olandese militante nel Lione. Classe ’94, abilissimo negli ultimi metri e anche su calcio piazzato, fa gola a mezza Europa.

Si libererà a parametro zero fra due mesi dal Lione, con il quale non ha intenzione di rinnovare il contratto. Lo scorso gennaio era stato vicinissimo al Barcellona del suo ex allenatore della Nazionale, Koeman. I blaugrana continuano a monitorare la situazione ma, intanto, si sono inseriti anche altri club.

Se è vero che ci sono stati sondaggi anche da parte di Roma e Juventus, è altrettanto vero che, oltre agli spagnoli, in queste settimane si sono infittiti i contatti tra l’agente del numero 10 e i dirigenti del PSG, come riportato da SportingLife.

I parigini hanno individuato in Memphis Depay il profilo ideale per acuire la ricchezza di un già talentuosissimo e spettacolare reparto offensivo. Purtroppo per i tifosi della Roma, al momento, quello di Depay è destinato a restare un sogno ma come sappiamo le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di mercato calcistico. Seguiranno aggiornamenti.