Nel prossimo periodo c’è una scelta che influenzerà senz’altro i movimenti del calciomercato in casa Roma, vale a dire la scelta dell’allenatore.

Paulo Fonseca ha fatto un lavoro senz’altro molto positivo, ha contribuito alla crescita di molti calciatori e ha portato la Roma a giocarsi un posto in Champions League e ad effettuare un cammino importante in Europa. Tuttavia il portoghese sembra essere sempre più lontano dalla panchina giallorossa e del resto da mesi ormai si sta parlando di diversi nomi come eventuali sostituti. Su tutti quelli di Maurizio Sarri e del corteggiatissimo Massimiliano Allegri, che aspetta solo la chiamata giusta per tornare in panchina. Con la Roma che resta una delle principali candidate per ingaggiarlo.

Calciomercato Roma, Momblano conferma: “La società gli ha fatto una proposta”

A confermarlo anche il giornalista Momblano, che ai microfoni di Teleradiostereo ha sottolineato come Allegri possa davvero essere il maggiore indiziato a prendere il posto di Fonseca. “Quando ha parlato di una squadra non in Champions penso che stesse parlando della Roma. E’ entrato nello studio (di Sky, ndr) non appena Fonseca ha finito la sua intervista, c’è stata una scelta scientifica di non metterli in studio insieme” ha detto il giornalista. Che ha poi aggiunto: “Quella della Roma non è una opzione inesistente, fonti accreditate parlavano di una offerta importante. La proprietà gli ha fatto una proposta, ma va tenuto in conto lo scenario delle panchine internazionali. Anche se credo che Allegri non abbia molta voglia di andare all’estero”.