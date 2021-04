Calciomercato Roma, colpi in prospettiva: pronta la lista per la difesa

Calciomercato Roma, ecco i nomi dei difensori seguiti da Tiago Pinto. In giro per l’Europa si cerca il colpo ad effetto

Non solo l’attacco. Nei pensieri di Tiago Pinto c’è sicuramente anche il pacchetto arretrato, che alla fine della stagione dovrebbe salutarne diversi. Da Bruno Peres a Santon, da Fazio a Juan Jesus. Un reparto da rifondare, mantenendo solamente quegli elementi che fino ad oggi hanno offerto garanzie. Non sotto il profilo della tenuta fisica però: perché tutti purtroppo hanno subito degli stop. In particolare Smalling, che quasi mai s’è visto in questo campionato. Un’assenza pesante.

L’inglese però non è in discussione. Per adesso. Ci sono i nomi già citati che saluteranno sicuramente. E c’è da investire. Soprattutto in giovani di belle speranze. La linea è dettata da tempo. Kumbulla, Mancini e Ibanez superano da poco i 20 anni e già si sono adattati alla grande. Si continuerà su questa falsa riga. Cercando di piazzare il colpo ad affetto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è la settimana decisiva | Previsti nuovi incontri

Calciomercato Roma, da Nuno Tavares a Omeragic

Il quadro lo delinea la Gazzetta dello Sport. Che spende delle parole importanti per il terzino sinistro del Benfica, che Pinto conosce molto bene, Nuno Tavares. Si tratta di uno dei giovani (21 anni) più quotati nel ruolo, non solo in Portogallo. Il general manager giallorosso lo ha messo nel mirino. Cercando di confidare anche sui buoni rapporti che ha con il calciatore. Ma la concorrenza c’è ed è importante. Becir Omeragic, dello Zurigo, è l’altro elemento che ha attirato come riportato già da tempo da Asromalive le attenzioni dei giallorossi. Difensore centrale di origini bosniache, è uno dei punti di forma della squadra svizzera.

Seguendo la linea giovane anche per quanto riguarda il ruolo del portiere (Pau Lopez e Mirante dovrebbe salutare), nel mirino ci sarebbe anche il 19enne del Genk Maarten Vandervoordt. Seguito anche dal Milan, alla ricerca di un secondo.