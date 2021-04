Bolle tanto in pentola in casa giallorossa, soprattutto con i massimi vertici che stanno pensando al futuro del club capitolino. Neanche un anno fa la proprietà cambiava, con l’arrivo di Dan Friedkin, insieme a suo figlio Ryan, alla guida della società. Il 1 gennaio scorso era stato ufficializzato il nuovo general manager che fin qui sta seguendo passo passo ciò che gli viene indicato, fornendo anche la sua esperienza. Dunque tra presente e futuro, si pensa anche, non solo ad allenatore e possibili nuovi acquisti, ma nella fitta agenda di Tiago Pinto c’è anche un incontro con Mino Raiola. Quando? Questo ancora non è dato sapersi, ma l’oggetto della discussione sarà il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, che la Roma vuole portare avanti con l’armeno.

Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Le ultime

Per adesso non ci sono importanti sviluppi, anche perché l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, riporta come l’ex Dortmund, Arsenal e Manchester United, vorrà provare a portare la Roma più lontano possibile in Europa League, dove giovedì affronterà l’Ajax nella gara di ritorno dei quarti di finale. All’andata non c’era, ma al ritorno quasi sicuramente partirà dal primo minuto. In questo momento, insieme al suo entourage, Mkhitaryam sta prendendo tutto il tempo possibile, ma il suo contratto è in scadenza a fine stagione. La sensazione è che possa prolungarsi questo rapporto, magari anche fino al 2023, ma le condizioni le si sapranno soltanto a fine stagione, quando si siederanno a tavolo con la Roma.