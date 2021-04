Calciomercato Roma | Futuro allenatore: aumenta la concorrenza

Nelle prossime settimane la società dovrà sciogliere il nodo più importante del calciomercato della Roma, vale a dire la scelta del futuro allenatore.

La conferma di Paulo Fonseca sulla panchina dei giallorossi sembra diventare settimana dopo settimana sempre più complicata. Questo nonostante il buon lavoro svolto dal portoghese e un cammino che per larghi tratti della stagione è stato positivo. La corsa per il quarto posto ancora non è chiusa, anche se vista la concorrenza sembra un obiettivo difficile. E c’è comunque l’Europa League nella quale la Roma è stata – e vuole essere ancora – grande protagonista in questo finale di stagione. Sono mesi che tuttavia si parla del nome del suo possibile sostituto. Con l’opzione Allegri che sembra essere quella maggiormente accreditata insieme a quella di Maurizio Sarri. Quest’ultimo però ha un numero di squadre sempre più alto pronte ad accoglierlo.

Calciomercato Roma, Sarri darebbe la priorità al Napoli

Come ha riportato Rai Sport, c’è una nuova pista per quanto riguarda l’ex allenatore della Juventus, vale a dire il Tottenham. Gli Spurs infatti si sarebbero aggiunti alle squadre che puntano a Sarri come nuovo tecnico per la prossima stagione. L’italiano prenderebbe il posto di Josè Mourinho, destinato a lasciare la panchina degli inglesi dopo quest’annata decisamente deludente. Tuttavia Sarri, che è anche nel mirino della Roma, sembra aver dato la priorità ad un eventuale ritorno al Napoli. Nel caso in cui De Laurentiis lo chiamasse per prendere il posto di Gattuso l’impressione è che l’allenatore toscano difficilmente direbbe di no.