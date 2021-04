Come viene riportato sul sito della Nado Italia (l’organizzazione nazionale antidoping, ndr), “il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l’udienza nei confronti del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC), per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15.00″. In attesa dunque di capire quali saranno le conseguenze ufficiali, non arrivano buone notizie in casa Atalanta, dove il tecnico Gian Piero Gasperini è atteso nella data sopra indicata per essere giudicato in base alla possibile violazione dell’articolo 3 comma 3 del codice. Il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, apprende l’ANSA in ambienti calcistici, avrebbe deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.