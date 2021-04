La Roma ha giocato tutta la stagione senza il suo pubblico ma la presenza dei supporters negli stadi italiani ripartirà proprio dalla capitale.

Si avvicina infatti l’appuntamento calcistico più importante di questo 2021, con la nazionale azzurra di Roberto Mancini che punterà ad ottenere un trionfo che in Italia manca da troppo tempo. La preoccupazione più grande però era legata alla presenza dei tifosi all’Olimpico per la gara inaugurale del torneo tra gli azzurri e la Turchia e per le altre 3 gare che sono in calendario nella capitale. La richiesta dell’Uefa è stata chiara, quella che gli spalti possano tornare ad accogliere i tifosi. Non al completo della capienza, ma comunque che possa esserci una presenza importante di pubblico per mettersi alle spalle questo brutto periodo legato al Covid.

Europei, all’Olimpico di Roma presenti tifosi per il 25% della capienza

E’ arrivato nel pomeriggio finalmente il via libera da parte del Governo per il ritorno del pubblico negli stadi. Questo avverrà in occasione proprio della partita dell’Olimpico di Roma in programma l’11 giugno. E’ arrivata la comunicazione sottosegretario Vezzali al presidente Figc Gravina, che ha accolto ovviamente con soddisfazione la decisione presa. Decisione che soddisferà ovviamente anche l’Uefa. L’Olimpico dunque tornerà ad accogliere bandiere, urla, sorrisi e gioia. Senz’altro una buona notizia con la speranza che all’inizio del prossimo campionato di serie A si possa tornare alla normalità anche per le squadre di club.