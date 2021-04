Il nodo cruciale dal quale la Roma del futuro ripartirà sarà l’attaccante. Proprio per questo il club capitolino sarà legato alla decisione che verrà fatta su Edin Dzeko. Il centravanti ha ancora un altro anno di contratto con la società giallorossa a 7,5 milioni di euro netti a stagione, non pochi per un 35enne che però, va detto, è un giocatore di rilevante importanza. Poi c’è il capitolo Borja Mayoral, sul quale la Roma dal prestito biennale ha il diritto di riscatto dal Real Madrid fissato a 15 milioni se riscattato entro la prossima estate, oppure 20 in quella successiva.

Calciomercato Roma, le novità su Dzeko

A proposito del bosniaco domani sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League il numero nove giallorosso partirà titolare, così come una settimana fa, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia della Roma. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera‘, però le strade al termine della stagione si potrebbero separare con una rescissione consensuale del contratto, nella speranza di poter trovare ancora qualcuno che voglia puntare su di lui per l’ultimo contratto pluriennale. Potrebbe essere una squadra italiana di primissimo livello che cerca di completare la sua rosa con un calciatore di enorme esperienza oppure una destinazione più esotica per fare anche un’esperienza di vita, esempio la MLS americana. Intanto Dzeko e la Roma si godono il presente