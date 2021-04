Calciomercato Roma, erede Dzeko | Annuncio e doccia gelata

Calciomercato Roma, non solo Belotti o Kean: i giallorossi hanno individuato un altro attaccante come profilo adatto per il dopo Dzeko.

Vi abbiamo già raccontato delle difficoltà legate alla pista Kean e di quelle relative a Belotti. Sul centravanti dell’Everton, in prestito al PSG, c’è il forte interesse della Juventus e dello stesso club francese. Portarlo a Roma significherebbe spendere almeno 50 milioni di euro mentre per il “Gallo” ne “bastano” 35.

Il numero 9 del Torino piace molto anche al Milan, attualmente in vantaggio, e ciò spiega il perché i giallorossi si stiano guardando intorno per avere alternative pronte in caso sfumassero i colpi in cima alla lista di Tiago Pinto.

Per sostituire il “Cigno di Sarajevo” servirà un profilo che conosca il nostro campionato e che possa fare la differenza sin da subito: lo stesso dg portoghese ne è consapevole ma ciò non gli ha fatto comunque distogliere l’attenzione dal monitoraggio di uno degli attaccanti più promettenti di Europa (dopo il mostro sacro Haaland).

Calciomercato Roma, l’erede di Dzeko viene dalla Germania

Ci stiamo riferendo a Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda. 23 anni, alto 2 metri (7 cm più dello stesso Dzeko), ha già segnato 13 gol e servito 4 assist.

Se è vero che l’altezza è mezza bellezza, ciò non vale sempre nel calcio. Non è questo però il suo caso dal momento che la sua impostazione fisica non gli impedisce comunque di muoversi con grazia e di saper giocare con la squadra.

Ricorda da molti punti di vista proprio lo stesso Edin e ciò spiega il perché Pinto, come tanti altri dirigenti europei, lo stia seguendo con grande attenzione. Kalajdzic ha sottolineato il grande onore di essere accostato a club prestigiosi ma le sue dichiarazioni hanno anche lasciato intendere come non sia ancora del tutto convinto a cambiare.

Queste le sue parole: “Se voli troppo in alto, rischi di farti male. Per questo non voglio montarmi la testa e penso solo a giocare. Ho già subito una frattura del metatarso e una del legamento crociato, so bene che tutto può cambiare da un momento all’altro”.