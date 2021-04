Calciomercato Roma, missione difficile | Quotazione alle stelle

A.A.A. cercasi bomber di razza nel prossimo calciomercato estivo di una Roma che vuole cercare di lottare per le primissime posizioni della classifica.

Rimane prima di tutto da capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è a un bivio. Continuare in giallorosso onorando l’ultimo anno di contratto oppure cercare gloria altrove e chiudere una bellissima storia con la squadra della capitale condita da decine e decine di reti. E poi rimane anche da capire quale sarà il destino di Borja Mayoral. La Roma dovrà decidere se riscattarlo in estate dal Real Madrid per 15 milioni di euro, oppure se rinnovare il prestito rinviando l’eventuale riscatto alla fine della stagione 2021-22. In ogni caso la dirigenza giallorossa si sta dando da fare per trovare un nuovo bomber.

Calciomercato Roma, per Gouiri servono già più di 30 milioni di euro

Uno dei nomi caldi di questi giorni è il gioiellino Gouiri, calciatore sbocciato con la maglia del Nizza in Ligue1. Attaccante giovane ma che ha già dimostrato di avere un grande fiuto del gol. Come spiega “Il Romanista”, la Roma è molto interessata alle prestazioni del 21enne, ma deve fare i conti con il prezzo del suo cartellino che è decisamente importante. Le quotazioni del giovane bomber infatti sono già schizzate oltre i 30 milioni di euro. Una somma che potrebbe lievitare considerata anche la forte concorrenza che c’è per questo calciatore, che ha tanti estimatori in giro per l’Europa. I giallorossi comunque starebbero sondando il terreno anche per Vlahovic della Fiorentina e per Andrea Belotti, bomber del Torino.