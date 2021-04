Calciomercato Roma, erede Dzeko | Ritorno di fiamma in Liga

Nel prossimo calciomercato della Roma la priorità della dirigenza pare essere quella di trovare al più presto un centravanti che possa garantire tanti gol.

Si cerca insomma l’erede di Edin Dzeko, che sembra essere arrivato ormai alla conclusione della sua storia nella capitale. Il bosniaco ha scritto delle pagine bellissime della Roma in questi anni, diventando il terzo miglior marcatore della storia. E’ tempo però anche di guardare al futuro e i giallorosso vogliono assicurarsi un nome importante, un centravanti che faccia la differenza sia in serie A che in Europa. Si parla di Vlahovic della Fiorentina, Belotti del Torino, Zapata dell’Atalanta, tanto per fare qualche nome. E alla lista ora può aggiungersi un’altra possibilità.

Calciomercato Roma, anche i giallorossi interessati a Jovic

Come riporta “Football Italia” la fidanzata di Luka Jovic su Instagram ha dato un forte indizio su quello che sarà il futuro del centravanti che il Real Madrid ha prestato all’Eintracht Francoforte. L’attaccante infatti farà ritorno in Spagna e poi dovrà capire quale sarà il suo destino. In questa stagione di sicuro non è stato brillantissimo, ha segnato solo 4 gol in 13 gare. Ma sul suo valore non ci sono dubbi. E ci sarebbero delle squadre italiane molto interessate ad accogliere in questa il bomber serbo. Si parla della Roma, ad esempio, ma anche di Milan e Napoli. Tutti a caccia di un bomber dal gol facile per lottare per le prime posizioni.