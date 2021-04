Calciomercato Roma, ritorno di fiamma della Juventus | É la sua priorità

Non ci sono distrazioni che tengono, è questo il motto in casa Roma nello spogliatoio di Trigoria. Tutti concentrati per la super sfida di domani sera dello Stadio Olimpico che può valere una grande fetta della stagione. Paulo Fonseca ha da poco chiuso la conferenza stampa di vigilia per presentare la sfida contro l’Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e non vuole disattenzioni. Intanto continuano ad arrivare anche rumors di calciomercato, soprattutto nel ruolo di attaccante, dove la Roma dovrà fare una scelta importante nella prossima sessione estiva.

Calciomercato Roma, minaccia Juventus per Milik

Secondo quanto riportato dal sito ‘buzzsport.fr’, potrebbe terminare dopo soli sei mesi l’esperienza di Arkadiusz Milik in Francia. Arrivato al Marsiglia con una formula molto particolare, vale a dire prestito con obbligo di riscatto al primo punto in campionato fatto dall’OM. Le cifre sono quelle di 9 milioni di euro più 4 di bonus e anche un 20% sulla futura rivendita. A proposito di cessione, come riportato dal portale francese, alla chiamata di un grande club per l’attaccante polacco ci sarebbe già il via libera del club transalpino, senza nessuna opposizione. Proprio per questo la vera e unica minaccia sarebbe quella del ritorno di fiamma della Juventus, mentre se dovessero arrivare chiamate da Siviglia e Roma, l’ex Napoli sarebbe meno entusiasta.