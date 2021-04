Uno dei temi caldi in casa Roma è quello dell’allenatore. Il contratto di Paulo Fonseca scadrà al termine della stagione, a meno che i giallorossi non abbiamo la matematica certezza di far parte della prossima fase a gironi di Champions League. Tra i tanti nomi fatti come possibili sostituti del portoghese si va dagli italiani Allegri, Sarri, Juric e De Zerbi, agli stranieri, da Conceicao a Jardim, fino ad arrivare a Julian Nagelsmann. Insomma un’agenda fitta di impegni, tra telefonate e incontri, per il general manager Tiago Pinto e i Friedkin.

Calciomercato Roma, Nalgesmann al Bayern

Sta per chiudersi il primo cerchio riguardante uno dei nomi sopra indicati, vale a dire Julian Nagelsmann. L’attualte tecnico del Lipsia è la scelta numero uno del Bayern post Hans-Dieter Flick. L’eliminazione contro il Paris Saint-Germain ai quarti di finale della Champions League apre le porte al divorzio con l’attuale tecnico dei bavaresi, per il quale si parla di possibile nuovo commissario tecnico della Germania. Come riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, dunque, Nagelsmann sarebbe molto vicino ad essere il nuovo allenatore del Bayern Monaco.