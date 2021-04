Calciomercato Roma, terzo incontro per l’attaccante | Intesa raggiunta

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà muoversi probabilmente per rinforzare il suo pacchetto offensivo con un centravanti dal fiuto facile del gol.

C’è da capire certo quale sarà il futuro dei due attaccanti centrali che fanno parte attualmente della rosa di Paulo Fonseca, vale a dire Edin Dzeko e Borja Mayoral. Il primo potrebbe rimanere per l’ultimo anno in giallorosso oppure cercare gloria in altri lidi. Per lo spagnolo invece i giallorossi dovranno prendere una decisione importante: riscattarlo subito per 15 milioni oppure rinnovare il prestito per un’altra stagione. Anche se poi il prezzo del cartellino lieviterebbe a 20 milioni di euro. Di sicuro qualcosa però si sta muovendo in casa giallorossa per quanto riguarda l’arrivo di un bomber.

Calciomercato Roma, terzo incontro in vista per Vlahovic

Come riporta Il Romanista, infatti, ci sono già stati due incontri tra i giallorossi e i procuratori dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, senza dubbio uno dei migliori giovani bomber in circolazione in Europa. Il calciatore sarebbe rimasto soddisfatto dall’interesse della Roma, concretizzato in due milioni di euro più bonus a stagione d’ingaggio. Entro una settimana – spiega il quotidiano – dovrebbe esserci un terzo incontro tra le parti. Con l’obiettivo di capire la strategia per l’acquisto del cartellino, considerati i 35 milioni di euro richiesti dai viola una somma difficile da soddisfare di questi tempi. Tuttavia sicuramente la Roma dovrà fare i conti con la concorrenza. Vlahovic infatti piace al Milan ma anche a diversi club in giro per l’Europa.