Calciomercato Roma, erede Dzeko | 50 milioni per prenderlo

Sembra essere il centravanti uno degli obiettivi prioritari del prossimo calciomercato della Roma. Tiago Pinto infatti è alla ricerca dell’erede di Dzeko.

La partenza del centravanti bosniaco non è affatto scontata, ma non è nemmeno da escludere. Dzeko ha ancora un altro anno di contratto con la Roma e potrebbe decidere di onorarlo. Ha scritto delle pagine importanti della storia del club e non ci sono dubbi sul valore di questo giocatore, che tuttavia deve iniziare a fare i conti con la carta d’identità. Per questo motivo la Roma potrebbe anche decidere di cederlo e di puntare su un bomber più giovane, con un grande fiuto del gol. Un uomo che possa garantire ai giallorossi una ventina di gol e che possa essere la colonna della squadra del futuro.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, colpi in prospettiva: la lista per la difesa</a



LEGGI ANCHE –>Roma, per l’erede di Dzeko il Milan mette la freccia sui giallorossi

Calciomercato Roma, piace Zapata ma il prezzo è alto

Di nomi in questi mesi se ne stanno facendo davvero tanti. Vlahovic della Fiorentina sembra essere una pista percorribile, così come potrebbe esserlo Andrea Belotti del Torino. Tuttavia, come riporta Tuttomercatoweb, c’è anche un altro grande bomber che piacerebbe, e non poco, al gm della Roma Tiago Pinto. Stiamo parlando di Duvan Zapata, stella dell’Atalanta di Gasperini. Il colombiano ormai ha dimostrato in serie A di poter fare la differenza e di poter brillare anche in Europa. C’è però un ostacolo importante da eventualmente superare, ovvero i 50 milioni di euro richiesti per la sua cessione. Una somma importante che sembrerebbe un po’ frenare le ambizioni del club giallorosso.