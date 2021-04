Sponsor AS Roma, vicino l’accordo | Cifre e dettagli

Da qui a fine stagione la concentrazione della squadra e di Paulo Fonseca sarà esclusivamente al campionato e all’Europa League, dove giovedì allo Stadio Olimpico, ci sarà l’Ajax di Erik ten Hag, nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale. La Roma parte dal 2-1 esterno dell’andata e dovrà fare una partita perfetta per stessa ammissione dell’allenatore portoghese. Dunque, non si penserà a nessun’altra questione che sia legata al calciomercato. Questo sarà il compito dei Friedkin e di Tiago Pinto, che in silenzio continuano a vagliare tutte le ipotesi, tra contatti e incontri. A proposito di contratti, invece, ce ne sono due importanti per le casse giallorosse in scadenza, quelli relativi agli sponsor: Qatar Airways e Hyundai.

Roma, accordo vicino per un’altra stagione

Dopo l’addio alla Nike e il benvenuto alla New Balance, le altre due questioni fondamentali sono quelli relative alle due aziende sopra citate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo‘, se all’inizio del 2021 sembrava difficile trovare un’intesa con la casa automobilistica coreana, ora le parti sono molto vicine a chiudere l’accordo per il rinnovo: contratto annuale a cire inferiori rispetto a quelle attuali, ovvero poco meno di 3 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda la compagnia aerea è ancora tutto in ballo, con l’intenzione da parte del club capitolino, anche in questo caso, di rinnovare di un’ulteriore stagione.