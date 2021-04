Priorità del calciomercato Roma Allegri resta uno dei nomi caldi per la panchina giallorossa, ecco le ultime

Impegnata questa sera nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. la Roma continua a guardarsi attorno per costruire la rosa della prossima stagione. Una squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena, verrà affidata ad una nuova guida tecnica. In scadenza di contratto a giugno, Paulo Fonseca sembra ormai destinato a lasciare la Capitale e ormai da mesi si parla anche di Massimiliano Allegri come potenziale sostituto. Un corteggiamento che va avanti da tempo e che anche i più scettici ora sono stati costretti a confermare. La strada per arrivare all’ex Juventus si conferma tuttavia piena di insidie.

Calciomercato Roma, Momblano: “Allegri ha rifiutato l’offerta”

Molto vicino alle vicende di casa Juve, Luca Momblano ha fornito un importante aggiornamento tramite twitter, spegnendo ogni aspettativa giallorossa. “Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della Roma“. Una frase che risuona come una sentenza e che giunge dopo le indiscrezioni riportate nei giorni scorsi. Il giornalista di ‘Tele Lombardia’ ha, infatti, parlato di contatti sempre più frequenti tra il tecnico toscano e Agnelli, rivelando anche alcune chiamate tra Allegri e alcuni giocatori bianconeri.

Uno scenario che, se confermato, spiegherebbe anche i colloqui molto concreti con altri allenatori. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato degli incontri tra Tiago Pinto e Maurizio Sarri, con l’ex allenatore del Napoli che è da qualche settimana diventato la prima scelta del dirigente portoghese. Staremo a vedere.