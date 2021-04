Calciomercato Roma, rinnovo con clausola: Tiago Pinto in difficoltà

Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi dell’inserimento di una clausola per il rinnovo. La trattativa adesso si fa difficile per Tiago Pinto.

La Roma ha sicuramente come obiettivo per la prossima stagione quello di prendere un attaccante importante. Uno che vada a sostituire Dzeko, in partenza, e che non lo faccia rimpiangere. Perché il centravanti bosniaco, nonostante i problemi dell’ultima stagione, è quasi sempre stato decisivo in questi anni, con gol pesanti e prestazioni da capogiro.

C’è una pista, battuta e seguita dalla società giallorossa, che si potrebbe complicare da qui alla fine della stagione. Perché se c’è da dire che gli obiettivi sono diversi (da Vlahovic, a Lacazette, passando anche per Icardi che potrebbe lasciare il Psg), il nome di Belotti era sicuramente quello che maggiormente stuzzicava le fantasie dei tifosi. Per forza fisica e qualità, il centravanti del Torino è sicuramente uno dei più importanti in circolazione.

Calciomercato Roma, Belotti potrebbe rinnovare

L’edizione odierna di Tuttosport spiega che l’attaccante e capitano della formazione granata, che va in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe allungare il suo accordo e inserire nello stesso una clausola. Ormai il Toro ha raggiunto, o quasi, la salvezza, dopo l’avvento di Nicola in panchina. E Cairo sta iniziando a programmare la prossima stagione. Che il presidente granata ha in mente come quella del rilancio.

Qualificazione alle coppe europee nel 2022 o cessione automatica. È questa l’indiscrezione che lancia il quotidiano torinese questa mattina. E se così realmente fosse, allora l’obiettivo di mercato sfumerebbe immediatamente. Belotti starebbe valutando la cosa. E potrebbe anche essere tentato dal vivere una stagione, con la fascia di capitano al braccio, e con degli obiettivi diametralmente opposti rispetto agli ultimi anni. Con buona pace per Tiago Pinto, che sarà costretto a cambiare obiettivi e strategia.